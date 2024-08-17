НБУ зменшив продаж валюти на цьому тижні

Національний банк з 12 серпня по 16 серпня продав на міжбанківському валютному ринку $518,6 млн. Про це йдеться в даних НБУ .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інтервенції на міжбанку

У порівнянні з попереднім тижнем він зменшився на 4% (у період з 5 по 9 серпня регулятор продав $541 млн).

З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку $19,0 млрд та купив $118,6 млн.

За 2023 рік НБУ продав на міжбанку $28,8 млрд та купив $219,9 млн.

Читайте: Долар чи євро: на якій валюті можна буде заробити цими вихідними