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11 серпня 2024, 15:00

НБУ зменшив продаж валюти на цьому тижні

Національний банк зменшив обсяг продажу валюти у період з 5 по 9 серпня до $541 млн, що на $226 млн менше, ніж у попередній тиждень. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк зменшив обсяг продажу валюти у період з 5 по 9 серпня до $541 млн, що на $226 млн менше, ніж у попередній тиждень.

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НБУ продовжує політику вкиду на ринок великих обсягів валюти, таким чином намагаючись пригальмувати падіння гривні. Минулого тижня регулятор знову купив мінімальний обсяг валюти ($0,25 млн) після того, як взагалі не купував її тижнем раніше.

Гривня трохи зміцнилась. У період з 5 по 9 серпня курс долара у парі з українською валютою впав з 41,2250 грн до 40,9926 грн. Втім, на понеділок 12 серпня НБУ встановив такий курс долара — 41,1190 грн.

Графік зміни ціни долара США з 1−11 серпня 2024 року / Джерело: bank.gov.ua

Євро демонструє схожу тенденцію. Офіційний курс гривні у парі з євро на 12 серпня — 44,8855 грн.

Графік зміни ціни євро з 1−11 серпня 2024 року / Джерело: bank.gov.ua

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
11 серпня 2024, 16:08
#
Пригальмував?
+
0
mphet26
mphet26
11 серпня 2024, 17:00
#
Дайте ссылку на таблицу продажи валюты от НБУ, была на минфине, а сейчас не могу найти
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