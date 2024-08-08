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8 серпня 2024, 8:31

ЄС з початку великої війни надав Україні допомоги на 108 мільярдів євро

Від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз надав Україні допомогу в розмірі майже 108 млрд євро. Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз надав Україні допомогу в розмірі майже 108 млрд євро.
Фото:epravda

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Підтримка ЄС

«ЄС підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни росії. Із нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро. Україна переможе у цій війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно», — підкреслила фон дер Ляєн.

Підтримка США

Як писав раніше «Мінфін», США від початку повномасштабного вторгнення росії вже надали Україні допомогу в розмірі $82 млрд.

Нагадаємо

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне 16 млрд євро у 2024 році, за умови виконання Україною індикаторів Плану України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
8 серпня 2024, 11:40
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