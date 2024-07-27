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27 липня 2024, 10:47

США надали Україні допомогу на $82 млрд від початку великої війни

США надали Україні допомогу у розмірі $82 млрд з моменту початку російського повномасштабного вторгнення, повідомила заступниця міністра торгівлі США Маріса Лаго. Про це пише Інтерфакс-Україна.

США надали Україні допомогу у розмірі $82 млрд з моменту початку російського повномасштабного вторгнення, повідомила заступниця міністра торгівлі США Маріса Лаго.

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Лаго запевнила, що США «будуть з Україною на кожному кроці». Вона зазначила, що для її команди в Міністерстві торгівлі, Адміністрації міжнародної торгівлі непохитна прихильність до України означає під'єднання американських компаній до нагальних потреб уже зараз, зокрема, у сфері оборони та енергетики.

«Не менш важливо й те, що ми вже зараз плануємо перемогу України та економічне відновлення країни. Дослухаючись до повчань президента Зеленського, США і наші партнери не чекають закінчення війни, щоб приступити до планування відновлення», — наголосила вона.

Лаго зазначила, що підтримка України — «це не просто правильне рішення, а інвестиції в трансатлантичну безпеку і демократичні цінності, якими ми всі дорожимо».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
godvinik
godvinik
27 липня 2024, 10:53
#
Размер ленд-лиза, предоставленного СССР во время Второй мировой войны, оценивается в 11,3 миллиарда долларов по тогдашним ценам. Если пересчитать эту сумму в современные цены, учитывая инфляцию, то она составит около 180 миллиардов долларов (оценка на 2023 год). Однако точная сумма может варьироваться в зависимости от методов расчета инфляции и конкретного года, к которому приводится стоимость.
+
+10
Rubi0
Rubi0
27 липня 2024, 10:59
#
Эти деньги если дали сразу после майдана в 2014 на развитие, то там не то что Крым с Донбасом, Ростов с Белгородом в очереди за паспортами бы стояли. Но почему-то тогда у Байдена с Нуланд денег не нашлось
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+15
Ranet
Ranet
27 липня 2024, 11:08
#
Грем не соврал. Это их лучшая инвестиция!
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+15
godvinik
godvinik
27 липня 2024, 11:24
#
Дали сотни миллиардов, а получили земли сколько он там сказал, на 4 триллиона ископаемых
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0
bonv
bonv
27 липня 2024, 12:57
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Респект за підтримку!
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0
bonv
bonv
27 липня 2024, 12:58
#
Без допомоги США вже б не було України.
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