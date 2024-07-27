США надали Україні допомогу на $82 млрд від початку великої війни

США надали Україні допомогу у розмірі $82 млрд з моменту початку російського повномасштабного вторгнення, повідомила заступниця міністра торгівлі США Маріса Лаго. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Лаго запевнила, що США «будуть з Україною на кожному кроці». Вона зазначила, що для її команди в Міністерстві торгівлі, Адміністрації міжнародної торгівлі непохитна прихильність до України означає під'єднання американських компаній до нагальних потреб уже зараз, зокрема, у сфері оборони та енергетики.

«Не менш важливо й те, що ми вже зараз плануємо перемогу України та економічне відновлення країни. Дослухаючись до повчань президента Зеленського, США і наші партнери не чекають закінчення війни, щоб приступити до планування відновлення», — наголосила вона.

Лаго зазначила, що підтримка України — «це не просто правильне рішення, а інвестиції в трансатлантичну безпеку і демократичні цінності, якими ми всі дорожимо».