Binance зафіксувала чистий приплив капіталу у розмірі $1,2 мільярда за останні 24 години

За останні 24 години криптовалютна біржа Binance зафіксувала чисте надходження коштів у розмірі $1,2 млрд, згідно з даними метрик CEX Transparency DeFiLlama.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання добового припливу капіталу відбулося на тлі відновлення крипторинку після значного обвалу, який відбувся з 4 на 5 серпня.

Коментар Binance

«Це один із найвищих днів чистого надходження у 2024 році. Це потенційно вказує на впевненість інвесторів і зацікавленість у купівлі за нижчою ціною, коли вони вважають, що настав відповідний момент.

Поточні ринкові тенденції також підтверджують це спостереження, оскільки ми спостерігаємо відновлення цін на основні токени.

Згідно з нашими внутрішніми даними, вчора також був один із найвищих днів за обсягом торгів у 2024 році", — заявив Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance в СЕЕ, Центральній Азії та Африці.

Читайте також: Біткоїн-кити за місяць накопичили $23 млрд, користуючись коливаннями на ринку

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вранці 5 серпня курс біткоїна впав нижче за $50 тис., показавши рекордне падіння з 2021 року.

За добу загальна капіталізація крипторинка просіла більш ніж на $400 млрд.

Сьогодні, 7 серпня, біткоїн призупинив падіння та перейшов до зростання. На момент написання новини актив торгується на рівні $56 240.

Варто зазначити, що ще 2 серпня ціна біткоїна була на рівні понад $65 000.