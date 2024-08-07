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7 серпня 2024, 12:56

Біткоїн-кити за місяць накопичили $23 млрд, користуючись коливаннями на ринку

Великі холдери біткоїна, яких називають китами, протягом місяця викупили 404 448 BTC, що на момент написання новини становить близько $23 млрд. Про це повідомив CEO аналітичної платформи CryptoQuant Кі Янг Джу у Х, пише Na chasi Crypto.

Великі холдери біткоїна, яких називають китами, протягом місяця викупили 404 448 BTC, що на момент написання новини становить близько $23 млрд.

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Великі інвестори користуються коливаннями на ринку й активно скуповують першу криптовалюту. Лише за останній місяць такі холдери накопичили значний обсяг — 404 448 BTC.

Кі Янг Джу припускає, що це пов'язано з покупками BTC інституційними гравцями на ринку, компаніями й навіть урядами.

Під час обвалу на ринках у понеділок 5 серпня кити активно викуповували «провал», коли біткоїн опускався нижче $50 тис.

Топ найкращих криптобірж в Україні

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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AlexeyFinance
AlexeyFinance
7 серпня 2024, 13:58
#
По этому цена и держится, потому что «киты» что-то покупают :)) Может ли быть ценен актив, 80% которого находится в руках 5% держателей?))
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Qwerty1999
Qwerty1999
7 серпня 2024, 14:10
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Доллар США имеет какую-то ценность, как и евровалюта…
Вот и биткоинт имеет ценность, пока в него свято верят…
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0
bonv
bonv
7 серпня 2024, 15:03
#
Кити знають що роблять:)
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