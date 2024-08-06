Резерви НБУ зменшуються, ЄС схвалив черговий транш: головне за вівторок
Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів.
ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
Рада Євросоюзу у вівторок схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.
Директор Департаменту закупівель Андрій Телюпа завершив роботу в Нацбанку
Андрій Телюпа, який очолював Департамент закупівель, за власним бажанням завершив роботу в Національному банку у зв’язку з призначенням його заступником міністра економіки України.
Фондові ринки за три тижні втратили $6 трлн
За три тижні глобальні фондові ринки втратили близько 6,4 трильйона доларів, а падіння, яке відбулося в понеділок, вразило навіть найдосвідченіших трейдерів.
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