Резерви НБУ зменшуються, ЄС схвалив черговий транш: головне за вівторок

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів.

ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро

Рада Євросоюзу у вівторок схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Директор Департаменту закупівель Андрій Телюпа завершив роботу в Нацбанку