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6 серпня 2024, 17:11

Фондові ринки за три тижні втратили $6 трлн

За три тижні глобальні фондові ринки втратили близько 6,4 трильйона доларів, а падіння, яке відбулося в понеділок, вразило навіть найдосвідченіших трейдерів. Про це пише агентство Bloomberg, передає ЕП.

За три тижні глобальні фондові ринки втратили близько 6,4 трильйона доларів, а падіння, яке відбулося в понеділок, вразило навіть найдосвідченіших трейдерів.

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Відновлення ринків

У понеділок у Токіо індекс Nikkei впав на 12%, у Сеулі Kospi знизився на 9%, а на відкритті торгів у Нью-Йорку Nasdaq обвалився на 6% за лічені секунди.

Криптовалюти теж пішли вниз, індекс волатильності VIX різко зріс, а інвестори кинулися купувати державні облігації США, які вважаються найнадійнішими активами.

«Чи означають ці бурхливі коливання завершення глобального розпродажу, який почався минулого тижня, чи це лише початок тривалого спаду, наразі невідомо», — пише агентство.

У вівторок деякі ринки, що найбільше постраждали, відновилися, зокрема ключові індекси Японії піднялися більш ніж на 10%, хоча мало хто вірить, що «дно» вже досягнуто.

«Очевидним є те, що підґрунтя, яке забезпечувало зростання фінансових ринків протягом останніх років, серйозно похитнулося», — пише Bloomberg.

«Чорний» понеділок

У понеділок, коли японська валюта зросла на 3% через підвищення ставок Банком Японії, індекс Nikkei обвалився найбільше з 1987 року. Інвестори масово продавали японські акції через побоювання, що зміцнення валюти зашкодить доходам експортоорієнтованих компаній.

Втрати поширилися на інші азійські ринки та Європу, де впали основні фондові індекси, а потім і на Америку. Вплив відчувся також на кредитних ринках: щонайменше дві компанії — постачальник бездротової інфраструктури SBA Communications та оператор парків розваг SeaWorld Parks & Entertainment — відклали кредитні угоди на загальну суму 3,8 мільярда доларів.

До кінця понеділка у США акції частково відновилися від свого мінімуму, індекс Nasdaq Composite знизився на 3,4%, а ринок облігацій стабілізувався. Але це мало заспокоїло стривожених трейдерів, які не були впевнені, чи це чергова хибна тривога.

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Джерело: Мінфін
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