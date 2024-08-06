Андрій Телюпа, який очолював Департамент закупівель, за власним бажанням завершив роботу в Національному банку у зв’язку з призначенням його заступником міністра економіки України.
6 серпня 2024, 12:46
Директор Департаменту закупівель Андрій Телюпа завершив роботу в Нацбанку
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Обов’язки директора Департаменту закупівель Національного банку до призначення нового керівника виконуватиме Леся Колесан, начальник управління публічних закупівель цього департаменту.
Нацбанк шукатиме нового директора
Відповідно Національний банк здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту закупівель.
До сфери відповідальності майбутнього очільника цього департаменту належатиме, зокрема:
- методологічне забезпечення процесу закупівельної діяльності;
- планування, координація, організація та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти Національного банку;
- забезпечення діяльності Тендерного комітету Національного банку та уповноважених осіб щодо планування та проведення закупівель;
- методологічне забезпечення та організація договірної роботи за договорами з питань, пов’язаних із забезпеченням діяльності Національного банку, укладання та супроводження договорів про закупівлю.
Департамент закупівель належить до «Фінансово-адміністративного та операційного блоку», керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.
Джерело: Мінфін
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