5 серпня заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватися не будуть. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.
5 серпня 2024, 8:13
Укренерго: на 5 серпня відключення світла на заплановані
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«За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково», — зазначили в компанії.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.
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В Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.
Джерело: Мінфін
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