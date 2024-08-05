Укренерго: на 5 серпня відключення світла на заплановані

5 серпня заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватися не будуть. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково», — зазначили в компанії.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.

Читайте також: Вересень-жовтень є шанс пройти без відключень світла: чого чекати взимку

В Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.