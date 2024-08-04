У неділю, 4 серпня, відключення електроенергії в Україні застосовуватись не будуть. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
4 серпня 2024, 9:32
Сьогодні відключень електроенергії не буде — Укренерго
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При зміні ситуації компанія повідомить додатково.
В Укренерго також закликали громадян користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.
В Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.
Джерело: Мінфін
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