Сьогодні відключень світла не прогнозується

У п’ятницю, 2 серпня, застосування заходів обмеження не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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При зміні ситуації - про застосування заходів обмеження Укренерго повідомить додатково.

В компанії також закликали громадян користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.

В Укренерго заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.