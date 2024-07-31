Укренерго: 31 липня графіки відключення електроенергії не плануються

У середу 31 липня графіки відключення електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Графіки відключень

«31 липня відключення не прогнозуються», — йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Водночас енергетики нагадали про прохання використання потужних електроприладів з 11:00 до 15:00.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.

В «Укренерго» заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.

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