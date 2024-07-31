У середу 31 липня графіки відключення електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
31 липня 2024, 8:11
Укренерго: 31 липня графіки відключення електроенергії не плануються
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Графіки відключень
«31 липня відключення не прогнозуються», — йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Водночас енергетики нагадали про прохання використання потужних електроприладів з 11:00 до 15:00.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», за умови відсутності зовнішніх впливів наступні три місяці обмеження електроенергії в Україні можуть бути мінімальними.
В «Укренерго» заявили, що ситуація з електропостачанням в Україні покращилася, і є підстави очікувати, що найскладніший період літа вже позаду.
Джерело: Мінфін
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