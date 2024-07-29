Шахраї вкрали криптовалюти на $28 500 за допомогою дипфейку Ілона Маска

Шахраї опублікували фейковий відеоролик на YouTube, видавши його за офіційний виступ мільярдера Ілона Маска на конференції Bitcoin 2024, де він обіцяє безкоштовну роздачу різної криптовалюти. Про це пише bitcoin.com.

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Що сталося

Незважаючи на те, що захід Bitcoin 2024 вже завершився, за минулі вихідні шахраям вдалося поширити на YouTube відеоролики із зображенням гендиректора Tesla та SpaceX Ілона Маска.

У глядачів створювалося враження, що вони дивляться онлайн-трансляцію конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі. Насправді відеоролик є зацикленим дипфейком Ілона Маска, створеним за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

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У фейковому ролику від користувачів потрібно надіслати на вказану адресу будь-яку суму до BTC, ETH, DOGE або стейблкоїнів USDT. Натомість шахраї обіцяють направити подвоєну суму. Неважливо, скільки відправляє людина: 0,1 BTC чи 10 BTC, адже їй повернеться вдвічі більше, запевняв штучно згенерований Ілон Маск.

Аферистам вже вдалося зібрати з довірливих користувачів 0,322 BTC, 2,026 ETH та 374,63 DOGE на загальну суму $28 586.

Прибічник біткоїна та засновник криптоплатформи Wyre Майкл Данвор попередив своїх передплатників про цю схему. Він отримав безліч дзвінків від людей, які розповіли йому, ніби Ілон Маск роздає безкоштовні біткоїни на Bitcoin 2024. Цю фальшиву трансляцію подивилося вже понад 70 000, і перегляди теж можуть виявитися підробленими, застеріг Данворт.