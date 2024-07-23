Байден делегував підтримку України Мінфіну та Держдепу, Кабмін ухвалив рішення про залучення гранту на $3,9 млрд: головне за вівторок

Президент США Джо Байден делегував свої повноваження в рамках закону «Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців» міністру фінансів Сполучених Штатів Джанет Йеллен та держсекретарю Ентоні Блінкену, йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому у понеділок, 22 липня.

Кабмін ухвалив рішення про залучення гранту на $3,9 мільярда від США

У вівторок, 23 липня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту на $3,9 млрд від США. Кошти надійдуть через структури Світового банку.

Кабмін схвалив Стратегію продовольчої безпеки до 2027 року

Кабінет міністрів схвалив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року.

«Мінфін» перевірив, як працюють відділення банків із Power Banking, коли вимикають світло