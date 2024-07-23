У вівторок, 23 липня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту на $3,9 млрд від США. Кошти надійдуть через структури Світового банку. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
23 липня 2024, 14:07
Кабмін ухвалив рішення про залучення гранту на $3,9 мільярда від США
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Куди направлять кошти
За словами Шмигаля, кошти направлять на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.
«Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом», — підкреслив очільник уряду.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Це типу будуть премії, доплати, підвищення зарплати чи це пояснення Шмигаля щодо того, що зараз немає коштів навіть на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а після надходження цих коштів буде з чого платити?