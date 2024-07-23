Кабмін схвалив Стратегію продовольчої безпеки до 2027 року

Кабінет міністрів схвалив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що це значить

За його словами, уряд ставить перед собою три ключові цілі.

«Перша — стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок. Друга — забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення. Третя ціль — посилити безпекову складову й усунути загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо», — зазначив Шмигаль під час засідання уряду 23 липня.

Прем'єр нагадав, що зараз тривають треті жнива під час повномасштабної війни. Аграрії вже намолотили понад 15 млн тонн зернових та олійних культур.

«Україна і далі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і надалі», — підкреслив голова уряду.