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23 липня 2024, 15:26

Кабмін схвалив Стратегію продовольчої безпеки до 2027 року

Кабінет міністрів схвалив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів схвалив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року.
Фото:kmu.gov.ua

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Що це значить

За його словами, уряд ставить перед собою три ключові цілі.

«Перша — стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок. Друга — забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення. Третя ціль — посилити безпекову складову й усунути загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо», — зазначив Шмигаль під час засідання уряду 23 липня.

Прем'єр нагадав, що зараз тривають треті жнива під час повномасштабної війни. Аграрії вже намолотили понад 15 млн тонн зернових та олійних культур.

«Україна і далі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і надалі», — підкреслив голова уряду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+10
potator
potator
23 липня 2024, 15:36
#
Как бы с такими молодцами действительно не пришлось есть то что намолотили
+
+43
bonv
bonv
23 липня 2024, 15:50
#
Зе-стратеги недороблені!
+
+23
bonv
bonv
23 липня 2024, 15:50
#
Гаранти… тьфу, блін…
+
+19
tckgoblinu
tckgoblinu
23 липня 2024, 16:01
#
Це все «супер», але сенс???

Магазини не вмикають вночі генератори, бо це буде дуже великий збиток накопичуватися.

Поясню простіше, зберігати ці продукти де?

В холодильниках в людей продукти пропадають в таку спеку за відсутності світла, навіть в морозилці.

В магазинах багато на що акції, «раптово», задіяли, почали закривати картонками у Варусі і Новусі заморожену продукцію, продукти навіть в магазинах вже пропадають, це очевидно, це для «геніїв» котрі радять купувати зарядні станції для холодильників.
+
0
godvinik
godvinik
23 липня 2024, 17:08
#
Жрать в стране кроме зерна 5 сорта и олии нечего, все импортное, овощи, фрукты, мясо и даже сахар
+
0
Smerch747
Smerch747
23 липня 2024, 17:49
#
Ну ось! А то все Зеленського поганяють. А він захистив нас від голоду!

Стоп. Здається раніше в нас були проблеми рівня «довго копити на автомобіль»???
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0
Жан Жак Сократ
Жан Жак Сократ
23 липня 2024, 17:55
#
Стратегії продовольчої безпеки у держави немає, а при діючій системі державного управління не може і бути, бо немає механізмів і ресурсів її реалізації. Держрезерв, який би повинен відігравати одну із основних домінант цього ринку і закуповувати сільгосппродукцію у виробників і тим самим маючи реальні матеріальні запаси гарантувати продовольчу безпеку перетворився, а вірніші, продовжує виконувати основну функцію — це реалізація корупційних схем при купівлі, зберіганні і продажу товарно-матеріальних цінностей і саме тому він весь час потопає в корупційних скандалах. Сільгоспвиробники вирощують продукцію на свій розсуд і за свої власні кошти і коли їх зерно зберігається на елеваторах, то чиновники звітують народу, що у держави є мільйони тон зерна на зберіганні, але це не має жодного відношення до держави, бо це приватна власність. Але дуже би було цікаво почути, якби чиновники відзвітували скільки податків було сплачено від роботи «зернового коридору» і скільки мільярдів доларів валюти не надійшло від продажу зерна. Влада не змогла навіть тут навести лад, вірніше, навела 100 % лад з виведенням коштів від експорту в офшори. Про яку ефемерну продовольчу безпеку можна тоді вести мову і якими механізмами і фінансами ? Хоча, треба визнати, що у всьому цьому прогрес все-таки є - це постійні новітні механізми відмивання державних грошей, на жаль, в цьому випадку під егідою продовольчої безпеки.
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