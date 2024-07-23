Президент США Джо Байден делегував свої повноваження в рамках закону «Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців» міністру фінансів Сполучених Штатів Джанет Йеллен та держсекретарю Ентоні Блінкену, йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому у понеділок, 22 липня.
23 липня 2024, 10:43
Байден делегував підтримку України Мінфіну та Держдепу
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Що відомо
З тексту випливає, що президент передасть повноваження, пов'язані з можливістю конфіскації заморожених активів росії на користь України.
Крім того, зазначається, що викладене в цьому документі делегування повноважень «поширюється на будь-які положення будь-яких майбутніх державних законів, які є такими ж чи практично такими, як положення, згадані у цьому меморандумі».
Нагадаємо
Джо Байден 21 липня заявив, що знімає свою кандидатуру із виборів президента США.
Джерело: Мінфін
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