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23 липня 2024, 14:20

Україна планує отримати від ЄС ще 4,1 мільярда євро у вересні у межах Ukraine Facility

Україна очікує на наступний транш від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility на суму 4,1 млрд євро у вересні 2024 року. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна очікує на наступний транш від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility на суму 4,1 млрд євро у вересні 2024 року.
Фото: pixabay.com

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Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

«Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах», — сказав прем'єр.

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Нагадаємо

Нещодавно Україна та Європейський Союз підписали угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 — 2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility.

Наступні транші Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у плані України.

У кінці червня 2024 року Україна отримала 1,9 мільярда євро безумовного фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
23 липня 2024, 14:53
#
В энергетическом секторе-это поднятие тарифа на свет и отдали в частные руки атомную энергетику.
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