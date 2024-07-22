Україна домовилась про реструктуризацію боргу за євробондами, прогноз курсу валют: головне за понеділок

Угода про реструктуризацію передбачатиме, що єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Українські євробонди зросли на тлі повідомлення про реструктуризацію боргу

Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13−20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію.

В Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників для зростання економіки

Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Наразі економіці не вистачає 4,5 мільйона працівників, щоб забезпечити зростання.

Офіційний курс наблизився до 41,5 грн/$: чому НБУ не зупинив падіння гривні