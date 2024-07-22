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22 липня 2024, 20:00

Україна домовилась про реструктуризацію боргу за євробондами, прогноз курсу валют: головне за понеділок

Україна домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом

Угода про реструктуризацію передбачатиме, що єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Українські євробонди зросли на тлі повідомлення про реструктуризацію боргу

Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13−20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію.

В Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників для зростання економіки

Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Наразі економіці не вистачає 4,5 мільйона працівників, щоб забезпечити зростання.

Офіційний курс наблизився до 41,5 грн/$: чому НБУ не зупинив падіння гривні

Минулий тиждень став одним із найбільш тривожних на валютному ринку з початку 2024 року. Нацбанк визнав зростання ризиків, звітував про великі продажі долара з резервів і пообіцяв вжити заходів. На валютному ринку шириться версія про навмисну девальвацію гривні владою для покриття дефіциту бюджету, а опитування бізнесу показують його настрій на 44 грн/$.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
22 липня 2024, 21:41
#
А причем тут вся Украина? Вообще в принципе? Кто-то понабирал долгов — а платит вся Украина?
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