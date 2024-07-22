Україна домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом
Україна домовилась про реструктуризацію боргу за євробондами, прогноз курсу валют: головне за понеділок
Угода про реструктуризацію передбачатиме, що єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.
Українські євробонди зросли на тлі повідомлення про реструктуризацію боргу
Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13−20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію.
В Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників для зростання економіки
Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Наразі економіці не вистачає 4,5 мільйона працівників, щоб забезпечити зростання.
Офіційний курс наблизився до 41,5 грн/$: чому НБУ не зупинив падіння гривні
Минулий тиждень став одним із найбільш тривожних на валютному ринку з початку 2024 року. Нацбанк визнав зростання ризиків, звітував про великі продажі долара з резервів і пообіцяв вжити заходів. На валютному ринку шириться версія про навмисну девальвацію гривні владою для покриття дефіциту бюджету, а опитування бізнесу показують його настрій на 44 грн/$.
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