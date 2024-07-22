В Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників для зростання економіки

Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Наразі економіці не вистачає 4,5 мільйона працівників, щоб забезпечити зростання. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Як зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

«За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%, нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково», — наголосила вона.

За її словами, щоб розв'язати проблему структурного безробіття, держава допомагає людям адаптуватися до змін попиту на ринку праці. Зокрема, пропонуючи опанувати нові для себе, потрібні на ринку професії за допомоги програм навчання чи курсів із підвищення кваліфікації.