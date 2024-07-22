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22 липня 2024, 15:56

В Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників для зростання економіки

Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Наразі економіці не вистачає 4,5 мільйона працівників, щоб забезпечити зростання. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття.

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Як зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

«За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%, нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково», — наголосила вона.

За її словами, щоб розв'язати проблему структурного безробіття, держава допомагає людям адаптуватися до змін попиту на ринку праці. Зокрема, пропонуючи опанувати нові для себе, потрібні на ринку професії за допомоги програм навчання чи курсів із підвищення кваліфікації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+16
tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 16:00
#
«Зокрема, пропонуючи опанувати нові для себе, потрібні на ринку професії за допомоги програм навчання чи курсів із підвищення кваліфікації.»

Це все вєрі б`ютіфул, але краще підвищуйте мінімалку, щоб інші працівники індексували свої зарплати, а так, загалом, нічого дивного, драконівські закони змушують населення йти в тінь і працювати неофіційно, бо на кожну дію є протидія, дивно, що тільки наші законодавці цього наче не зрозуміють ніяк і думають, що хтось буде терпіти їх свавілля, якщо зачинити людей всередині країни)

Об`єктивно, це тільки початок, бо підприємствам потрібні кадри, особливо КВАЛІФІКОВАНІ, і тут вже працівник диктує умови, зокрема, як правило, це можливість працювати неофіційно, бо будемо відверті, на «пенсію» особливо ніхто не розраховує, особливо після слів Заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак про те, як вона порадила українцям збирати на пенсію і працювати до останнього, врешті решт все переходитиме в тінь, а законодавці бажаючи обкрадати людей ще більше — залишаться смоктати бебру
+
+44
Turbo Apricot
Turbo Apricot
22 липня 2024, 16:03
#
Економікою потужно керують п’ять-шість менеджерів
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 16:54
#
Turbo Apricot

Це все іпсо і роспропаганда!

СЛАВА КИМ ЧЕН ЗЕ!))
+
+29
penetrator1963
penetrator1963
22 липня 2024, 16:09
#
4,5 млн — это те, кто до сих пор не обновили свои данные через Резерв+. Предлагаю их не трогать))
+
+15
redeyed
redeyed
22 липня 2024, 16:53
#
Цікаво, чи офіційно працевлаштовані наприклад таксисти (Uber, bolt, uklon, і тд), кур'єри (наприклад глово)?
+
0
potator
potator
22 липня 2024, 17:03
#
К 2030 нужно будет уже 12,5 млн
+
0
TAN72
TAN72
22 липня 2024, 17:11
#
С планами могилизации — должно остаться 5 миллионов.
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