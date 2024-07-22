Українські євробонди зросли на тлі повідомлення про реструктуризацію боргу

Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13−20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію. Про це свідчить дані платформи Bloomberg, передає ЕП.

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На 12:00 за київським часом облігації у євро з погашенням у 2028 році зросли на 17.55%, до 32,60% від номінальної вартості, у 2032 році — на 20,45%, до 30,71%.

Облігації у доларах з погашенням у 2024 році подорожчали на 14,49%, до 36,18%. З погашенням у 2025 році — на 16,96%, до 36,67%.

Найбільше додали до номінальної вартості «довгі» папери з погашенням у 2031 та 2035 році — плюс 18,88% та 19,77% відповідно.

На противагу євробондам, варанти відреагували незначним зростанням на 5,8% — ці папери не включені в угоду щодо реструктуризації. У серпні Україна має заплатити $210 мільйонів власникам ВВП-варантів.

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