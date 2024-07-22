Через портал «Дія» вже забронювали понад 34 000 працівників — міністр

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

єБронювання

18 липня на порталі «Дія» став доступний сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних.

Це дало змогу керівникам критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, бронювати співробітників через портал.

Передісторія

Раніше, як писав «Мінфін», стало відомо, що Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги «єБронювання», яка найближчим часом стане доступною для підприємств.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Статус критично важливого для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу дозволяє бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності», — йдеться в роз’ясненні.

Право отримати статус критично важливого можуть підприємства, які виробляють озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини або надають послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин. При цьому такі підприємства мають відповідати одному з двох критеріїв.

Перший — перебувати в стані виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони, бути залученим на підставі договорів в якості співвиконавця державного контракту, або прямого договору з військовими частинами.

Другий критерій — бути учасником кластера Brave1 та отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.