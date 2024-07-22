З початку роботи електронного бронювання на порталі «Дія» керівники підприємств та компаній забронювали понад 34 000 працівників, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Через портал «Дія» вже забронювали понад 34 000 працівників — міністр
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
єБронювання
18 липня на порталі «Дія» став доступний сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних.
Це дало змогу керівникам критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, бронювати співробітників через портал.
Передісторія
Раніше, як писав «Мінфін», стало відомо, що Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги «єБронювання», яка найближчим часом стане доступною для підприємств.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.
«Статус критично важливого для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу дозволяє бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності», — йдеться в роз’ясненні.
Право отримати статус критично важливого можуть підприємства, які виробляють озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини або надають послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин. При цьому такі підприємства мають відповідати одному з двох критеріїв.
Перший — перебувати в стані виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони, бути залученим на підставі договорів в якості співвиконавця державного контракту, або прямого договору з військовими частинами.
Другий критерій — бути учасником кластера Brave1 та отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.
Коментарі - 1