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18 липня 2024, 19:04

Кабмін майже вдвічі збільшив оклади податківцям — ЗМІ

Кабмін ухвалив постанову, якою дещо скоротив граничну чисельність працівників Державної податкової служби, водночас збільшивши оклади її працівникам вдвічі. Таке рішення уряд ухвалив 18 липня, текст відповідної постанови є у розпорядженні ЕП.

Кабмін ухвалив постанову, якою дещо скоротив граничну чисельність працівників Державної податкової служби, водночас збільшивши оклади її працівникам вдвічі.
Фото:depositphotos.com

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Що відомо

Рішення про перегляд організаційної структури ДПС ухвалили в межах виконання Національної стратегії доходів. Зокрема, у цій стратегії йдеться про те, що реформа податкової служби має передувати підвищенню податкового навантаження на бізнес та громадян.

Своїм рішенням уряд постановив скоротити граничну чисельність територіальних органів ДПС на 3291 штатну одиницю. Натомість чисельність центрального апарату податкової збільшать на 206 одиниць («чисте» скорочення становить 3085 штатних одиниць).

За даними Міністерства фінансів, станом на 1 січня 2024 року гранична чисельність працівників ДПС становила 24,8 тисячі осіб, водночас фактично там працювало 20,6 тисячі осіб. 4191 посада у службі була вакантною. Тож, фактично, рішення уряду стосується передусім скорочення вакантних посад у ДПС.

Читайте: Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету більш як на 500 мільярдів гривень

Друга частина рішення уряду стосується перегляду окладів працівників податкової. Їх збільшили удвічі.

Так, зокрема, оклад голови ДПС зріс з 15,9 прожиткового мінімуму (використовується спеціальний прожитковий мінімум, який становить 2102 грн) до 31,8 прожиткового мінімуму. У гривнях зростання становить з 33 422 грн до 66 843 грн.

Оклад першого заступника голови ДПС зріс з 31 740 грн до 63 480 грн; оклад директора департаменту — з 19 759 грн до 39 517 грн; оклад заступника директора департаменту — з 15 765 грн до 31 530 грн; оклад начальника управління (у складі департаменту) — з 14 924 грн до 29 848 грн; оклад головного державного інспектора — з 10 300 грн до 20 600 грн тощо.

Зазначимо, що оклад — це лише частина заробітної плати державних службовців. Крім нього у структурі заробітної плати існують різноманітні надбавки (зокрема, за стаж чи вислугу років) та інші платежі.

Читайте: Військовий збір та акциз на солодкі напої: Кабмін визначився, які підвищити податки

Загалом на фінансування організаційних змін у податковій протягом 2024 року знадобиться фінансування в обсязі 1,338 млрд грн (зокрема 1,111 млрд на оплату праці). Ці видатки планують профінансувати, перерозподіливши видатки бюджету. Зокрема, скоротивши на відповідну суму видатки за програмою «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади».

Також 18 липня уряд погодив законопроєкт, яким пропонує суттєво підвищити податки та внести зміни до їхнього адміністрування. Зокрема, пропонується долучати податківців до інвентаризації на підприємстві, а у разі, якщо підприємець відмовиться від цього — накладати на його майно арешт.

Також уряд пропонує підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — з 1,5% до 5%, а також запровадити такий збір для доходів юридичних осіб (1% від доходу) та ФОП (1% від доходу для 3 групи та 800 грн для першої, другої та четвертої груп).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 липня 2024, 19:28
#
Вот когда будет ссылка на конкретную «постанову» КМУ вот тогда и почитаем эти новости…
Опять …все со слов…
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0
bonv
bonv
18 липня 2024, 21:26
#
А для пенсіонерів/роботяг копійки.
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