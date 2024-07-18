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18 липня 2024, 16:28

Укренерго прогнозує пом’якшення графіків відключень світла вже найближчими днями

Ситуація в енергосистемі, яка загострилася через аномальну спеку, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і із суботи, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими. Таку думку висловив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

Ситуація в енергосистемі, яка загострилася через аномальну спеку, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і із суботи, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими.
Фото: depositphotos

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Що кажуть в Укренерго

«Сьогодні-завтра через зниження температури поступово почнеться знижуватися споживання електроенергії, потім настануть вихідні, коли воно традиційно нижче. З понеділка ця тенденція до зниження попиту (як реакція на зниження температури, — ред.) посилиться. Ми все одно житимемо в графіках, але вони будуть значно м'якшими, ніж це було, особливо в останні два тижні», — зазначив він під час панельної дискусії.

Читайте:Укренерго збільшило обсяги відключень світла у Києві та 11 областях. Причина — технічні збої на енергооб'єктах

Водночас Бойко пояснив, що рівень споживання в енергетиці реагує на зміни температури довкілля із затримкою приблизно на три дні, що й дає змогу прогнозувати його зниження найближчим часом з огляду на те, що сьогодні перший день, коли спека має йти на спад.

У середньостроковій перспективі, за його словами, відносно стабільна ситуація з енергопостачанням очікується в серпні-вересні і, можливо, в жовтні, якщо не буде значного похолодання. Позитивний сценарій на найближчі два місяці Бойко пояснив тим, що не повинно бути аномально високих температур, а «в енергосистемі з'являтиметься генерації більше, ніж йтиме в ремонт».

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що не очікує значних поліпшень з енергопостачанням у найближчі 3−4 тижні, розраховуючи на них усе ж таки в останній декаді серпня.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.

Джерело: Мінфін
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