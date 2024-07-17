Після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.
17 липня 2024, 15:16
Міненерго: Енергетики достроково відремонтували блок АЕС та підключили до системи
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Атомна генерація — основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває більш ніж половину енергоспоживання.
Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, у нас є світло.
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До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків (6 блоків розташовані на окупованій росіянами ЗАЕС).
Джерело: Мінфін
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