Міненерго: Енергетики достроково відремонтували блок АЕС та підключили до системи

Атомна генерація — основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває більш ніж половину енергоспоживання.

Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, у нас є світло.

Читайте: Укренерго через спеку посилить обмеження електроенергії до 22:00