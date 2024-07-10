Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації. Про це він заявив на засіданні уряду.
10 липня 2024, 9:46
Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація зі світлом в Україні
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«Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими», — відзначив прем'єр-міністр.
Шмигаль зауважив, що ключовим напрямком роботи уряду є розбудова децентралізованої генерації.
Зокрема, уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.
Джерело: Мінфін
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