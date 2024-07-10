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10 липня 2024, 9:46

Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація зі світлом в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації. Про це він заявив на засіданні уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.
Фото: depositphotos

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«Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими», — відзначив прем'єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що ключовим напрямком роботи уряду є розбудова децентралізованої генерації.

Зокрема, уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
10 липня 2024, 10:45
#
Так це Шмигаль сказав «після чого» можливо покращиться ситуація зі світлом в Україні, а не «коли» вона покращиться. Це ні про що, на фоні новин про те, що Шмигаля наче як зібралися замінити, та після відміни «дня з світлом» для кожної області, такі новини від уряду перестаєш сприймати серйозно вже.
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0
Ustas1977
Ustas1977
10 липня 2024, 11:06
#
Тобі завжди все не так?
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