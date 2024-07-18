18 липня обленерго по всій країні застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Водночас у деяких регіонах обсяги обмеження були збільшені через технічні збої на енергооб'єктах. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
18 липня 2024, 11:52
Укренерго збільшило обсяги відключень світла у Києві та 11 областях. Причина — технічні збої на енергооб’єктах
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Що відомо
Так, енергетики інформують про вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах.
Через це з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у місті Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Водночас в інших областях обмеження діють згідно з анонсованим раніше розкладом: з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги.
Джерело: Мінфін
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