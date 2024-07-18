Укренерго збільшило обсяги відключень світла у Києві та 11 областях. Причина — технічні збої на енергооб’єктах

18 липня обленерго по всій країні застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Водночас у деяких регіонах обсяги обмеження були збільшені через технічні збої на енергооб'єктах. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Так, енергетики інформують про вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах.

Через це з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у місті Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Водночас в інших областях обмеження діють згідно з анонсованим раніше розкладом: з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги.