Укренерго: Найбільші обмеження 18 липня будуть у період з 16:00 до 22:00

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«18 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби», — йдеться у повідомленні.

Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 — три черги.

Найбільші обмеження будуть у період з 16:00 до 22:00 — обленерго задіють чотири черги відключень, що означає обмеження до 70% споживачів одночасно.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.