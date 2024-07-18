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18 липня 2024, 8:30

Укренерго: Найбільші обмеження 18 липня будуть у період з 16:00 до 22:00

18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
Фото:rbc.ua

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«18 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби», — йдеться у повідомленні.

Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 — три черги.

Найбільші обмеження будуть у період з 16:00 до 22:00 — обленерго задіють чотири черги відключень, що означає обмеження до 70% споживачів одночасно.

Читайте: Міненерго: Енергетики достроково відремонтували блок АЕС та підключили до системи

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
bonv
bonv
18 липня 2024, 9:53
#
Для тих хто голосує по приколу і гірше ж точно не буде ©
+
0
innapcholko
innapcholko
18 липня 2024, 10:37
#
Загуглите «30 червня 2024 року поставки электроэнергии в Польшу»
+
0
SZlats
SZlats
18 липня 2024, 10:43
#
Даааа а как же ввод атомки … ввели 1 блок вчера графики как были … так и остались хотя и погода жара уже на спад пошла кто-то здит …
+
0
innapcholko
innapcholko
18 липня 2024, 10:44
#
Продают в Польшу… инфа официальная читай мой пост выше или ниже — сами можете проверить.
+
0
innapcholko
innapcholko
18 липня 2024, 10:45
#
«Національна атомна енергогенеруюча компанія України, „Енергоатом“, підтвердила свою готовність розпочати виконання довгострокового контракту на постачання електроенергії до Польщі з 30 червня 2024 року»
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