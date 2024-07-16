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16 липня 2024, 20:00

Місія МВФ прибула у Київ, бізнес очікує подальшу девальвацію гривні: головне за вівторок

Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо бюджетних планів — ЗМІ

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Джерело: Мінфін
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