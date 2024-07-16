Місія МВФ прибула у Київ, бізнес очікує подальшу девальвацію гривні: головне за вівторок

Команда Міжнародного валютного фонду 16 липня починає зустрічі з представниками влади України щодо бюджетних планів до кінця року. Про це заявив постійний представник установи в Україні Ваграм Степанян.

Черговий історичний максимум: НБУ підвищив курс долара на 24 копійки

Національний банк України встановив на 17 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2575 грн/$.

Бізнес очікує долар по 41,62 гривень — опитування НБУ

Результати опитування підприємств у ІІ кварталі 2024 року свідчать про зниження їхньої ділової активності в наступні 12 місяців. Бізнес посилив очікування девальвації національної валюти.

Нацбанк у наступному році запровадить обов'язкове страхування застави за кредитом

Центробанк ще кілька років тому планував введення вимог щодо обов'язкового страхування застави за кредитом. Однак постало питання довіри до страховиків, адже на той час були відсутні прозорі показники рівня їхньої стійкості, а позичальники могли брати до уваги якість страховиків.

Курс, податки, крипта та грошові перекази: що пообіцяла Україна МВФ за $2,2 млрд

Зняття валютних заборон, емісія гривні, обмеження p2p-переказів населення, легалізація криптовалюти, підвищення податків та багато іншого. Все це описано в новому Меморандумі МВФ для отримання траншу в $2,2 млрд, який українська влада підписала з міжнародним кредитором і в липні опублікувала офіційний переклад документа.