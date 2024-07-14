Центральний банк Аргентини почне продавати долари США на паралельних валютних ринках країни, намагаючись побороти інфляцію та заморозити грошову масу. Про це повідомляє Reuters.
Боротьба з інфляцією: Аргентина продаватиме долари на паралельному ринку
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Міністр економіки Луїс Капуто оголосив про нову стратегію в суботу в соцмережі X, заявивши, що вона «сприятиме поглибленню процесу дезінфляції».
За словами Капуто, починаючи з понеділка, коли
«В Аргентині більше не друкується жодного песо. Це історична новина», — сказав Капуто в радіоінтерв'ю.
Офіційні дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що п'ятимісячна смуга уповільнення інфляції закінчилася в червні, коли місячна інфляція була вищою, ніж у травні.
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Стратегія, розроблена урядом президента Хав'єра Мілея, спрямована на стабілізацію грошової маси, зниження інфляції та скорочення розриву між офіційним курсом аргентинського песо та паралельним курсом, що торгується на фінансових ринках.
З початку року на паралельних ринках південноамериканської країни спостерігається падіння курсу песо, який роками різко відрізнявся від офіційного курсу через суворий валютний контроль.
На момент закриття торгів у п'ятницю офіційний обмінний курс становив 919,5 песо за долар, а так званий «CCL» — 1416,2 песо за долар. Тим часом широко використовуваний на чорному ринку «синій» курс впав до історичного мінімуму в 1 500 песо за долар у п'ятницю.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив поки не підвищувати податки на пальне та ціни на комунальні послуги на тлі непростої економічної ситуації в країні.
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