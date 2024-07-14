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14 липня 2024, 14:07

Боротьба з інфляцією: Аргентина продаватиме долари на паралельному ринку

Центральний банк Аргентини почне продавати долари США на паралельних валютних ринках країни, намагаючись побороти інфляцію та заморозити грошову масу. Про це повідомляє Reuters.

Центральний банк Аргентини почне продавати долари США на паралельних валютних ринках країни, намагаючись побороти інфляцію та заморозити грошову масу.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Міністр економіки Луїс Капуто оголосив про нову стратегію в суботу в соцмережі X, заявивши, що вона «сприятиме поглибленню процесу дезінфляції».

За словами Капуто, починаючи з понеділка, коли Ц Б Аргентини випускатиме песо для купівлі доларів США на офіційному валютному ринку, банк ефективно збалансовуватиме монетарну базу Аргентини шляхом продажу еквівалентної кількості доларів на паралельному валютному ринку «CCL».

«В Аргентині більше не друкується жодного песо. Це історична новина», — сказав Капуто в радіоінтерв'ю.

Офіційні дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що п'ятимісячна смуга уповільнення інфляції закінчилася в червні, коли місячна інфляція була вищою, ніж у травні.

Читайте також: Жителі Аргентини зберігають заощадження в USDT замість песо — Forbes

Стратегія, розроблена урядом президента Хав'єра Мілея, спрямована на стабілізацію грошової маси, зниження інфляції та скорочення розриву між офіційним курсом аргентинського песо та паралельним курсом, що торгується на фінансових ринках.

З початку року на паралельних ринках південноамериканської країни спостерігається падіння курсу песо, який роками різко відрізнявся від офіційного курсу через суворий валютний контроль.

На момент закриття торгів у п'ятницю офіційний обмінний курс становив 919,5 песо за долар, а так званий «CCL» — 1416,2 песо за долар. Тим часом широко використовуваний на чорному ринку «синій» курс впав до історичного мінімуму в 1 500 песо за долар у п'ятницю.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив поки не підвищувати податки на пальне та ціни на комунальні послуги на тлі непростої економічної ситуації в країні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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