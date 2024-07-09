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9 липня 2024, 15:05

Жителі Аргентини зберігають заощадження в USDT замість песо — Forbes

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 276%. Незважаючи на економічну кризу, у країні спостерігається найвищий рівень прийняття криптовалют у Західній півкулі. Про це повідомляє Forbes.

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 276%.
Фото: binance.com

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На тлі ослаблення національної валюти аргентинці шукають нові способи зберігання накопичень. Раніше вони купували долари США на «чорному ринку», але з поширенням криптовалют почали віддавати перевагу цифровим активам.

За даними дослідження Forbes, зі 130 млн відвідувачів 55 криптобірж приблизно 2,5 млн були з Аргентини. Ці дані вказують на високий рівень прийняття криптовалют у країні.

Жителі Аргентини не купують мемкоїни і не намагаються заробити на зростанні альткоїнів. Замість цього вони міняють песо на стейблкоїн Tether (USDT) і тримають його на своїх гаманцях.

«Аргентина — це аномальний ринок, де багато людей купують USDT і не залишають місця для чогось іншого. Аргентинці купують USDT і нічого з ним не роблять», — сказав Максиміліано Гінц, голова латиноамериканського відділу криптовалютної біржі Bitget.

Але хоча стейблкойни, такі як Tether, можуть здаватися ідеальним рятувальним жилетом від інфляційних проблем Аргентини, вони несуть в собі певні ризики. Країна не створила жодних правил, які б регулювали ці активи. Крім того, аргентинці віддають перевагу ненайнадійнішим у світі біржам (за оцінкою Forbes).

Найчастіше жителі Аргентини купують криптовалюту на таких біржах, як Binance,eToro,BingX,HTX і Bitget. Однак жодна з них не входить до топ-20 рейтингу найнадійніших платформ світу за версією Forbes. Ба більше, ці біржі не пройшли реєстрацію національного регулятора цінних паперів Аргентини (CNV), за даними Forbes.

Крім криптобірж, аргентинці можуть скористатися послугами місцевих фірм, які пропонують послуги купівлі та продажу криптовалют за допомогою передплачених карт — наприклад, Lemon і Buenbit. Проте, вони також не мають усіх необхідних дозволів на ведення такої діяльності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 липня 2024, 15:07
#
І правильно роблять.
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
9 липня 2024, 15:11
#
Діджиталізація здорової людини
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 липня 2024, 15:27
#
Пф, как будто у нас кто-то из разумных людей сбережения в гривнах хранит. Или нал или крипта или ценные бумаги в валюте.
+
+13
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 липня 2024, 15:31
#
Ну це тільки до найближчого блекауту!)))
+
0
Anatoll France
Anatoll France
9 липня 2024, 16:22
#
Сміявсь. Більшість тримає заощадження в баксах. Людина старше 40 років не буде морочити собі голову з кріптой, купить наліком бакс і на тому все.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
9 липня 2024, 16:40
#
Більшість і баксів ніколи не бачила
+
0
bonv
bonv
9 липня 2024, 16:31
#
Мудро
+
0
Bitcoin
Bitcoin
9 липня 2024, 16:39
#
И в Украине так у тех, кто дружит с головой
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