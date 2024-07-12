Президент Аргентини Мілей вирішив призупинити програму шокової терапії

Президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив поки не підвищувати податки на пальне та ціни на комунальні послуги на тлі непростої економічної ситуації в країні. Про це пише Bloomberg.

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Мілей пригальмовує свою програму шокової терапії, оскільки прагне утримати народну підтримку.

Очікується, що у п'ятницю вийдуть нові дані щодо інфляції, які повинні продемонструвати, що зростання цін відновилось після послідовного зниження протягом останніх п'яти місяців.

Аналітики вважають, що аргентинський уряд зосередився на уповільненні інфляції, забувши при цьому про свої інші цілі.

Видання зазначає, що будь-які валютні кроки підірвуть популярність президента серед середнього класу, який є основою його програми. Крім цього, рахунки за електроенергію для середнього класу в червні зросли більш ніж удвічі.