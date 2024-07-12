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12 липня 2024, 10:03

Канада виділяє $300 мільйонів для навчання українських пілотів

Уряд Канади ухвалив рішення про виділення 389 мільйонів канадських доларів (близько $300 млн) на підготовку українських військових пілотів та технічне обслуговування літаків F-16. Про це оголосили в офісі премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає Укрінформ.

Уряд Канади ухвалив рішення про виділення 389 мільйонів канадських доларів (близько $300 млн) на підготовку українських військових пілотів та технічне обслуговування літаків F-16.
Фото: pixabay.com

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«Наша підтримка передбачає виділення до 389 млн доларів для покращення навчання пілотів F-16 у рамках коаліції Повітряних сил Контактної групи з питань оборони України», — заявили у Трюдо.

Зазначається, що ці кошти підтримають навчання пілотів ЗСУ, а також забезпечать важливе обладнання для безпечного використання Україною F-16.

Окрім цього, у відомстві розкрили деталі оголошеного учора нового пакету військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів ($380 млн).

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«Це включає майже 444 мільйони доларів для Міністерства оборони Канади на покриття витрат на військову техніку, допомогу та навчання Збройних сил України, а також понад 56 мільйонів доларів для Цільового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО для України для допомоги у відбудові українського сектору безпеки й оборони та сприяння переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО», — йдеться у документі.

Зауважується, що з урахуванням нових коштів, цьогоріч Канада уже оголосила про виділення Україні близько 1 млрд канадських доларів військової допомоги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
12 липня 2024, 13:25
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