Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів. Про це повідомляє Офіс президента.
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів
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Підтримка Канади
Джастін Трюдо наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.
Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», на «Глобальному саміті миру» у Швейцарії Джастін Трюдо заявив, що Канада виділить Україні допомогу в розмірі 52,4 мільйон канадських доларів (38 мільйонів доларів США).
Також уряд Канади інвестує у Міжнародний валютний фонд 15,4 мільйонів канадських доларів ($11,2 мільйонів) для надання Україні технічної допомоги та навчання, необхідне для економічних реформ і вступу до Євросоюзу.
Ще два мільйони канадських доларів ($1,5 мільйони доларів) призначені на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
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