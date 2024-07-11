Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підтримка Канади

Джастін Трюдо наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Читайте:Канада надасть Україні допомогу на $38 мільйонів

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», на «Глобальному саміті миру» у Швейцарії Джастін Трюдо заявив, що Канада виділить Україні допомогу в розмірі 52,4 мільйон канадських доларів (38 мільйонів доларів США).

Також уряд Канади інвестує у Міжнародний валютний фонд 15,4 мільйонів канадських доларів ($11,2 мільйонів) для надання Україні технічної допомоги та навчання, необхідне для економічних реформ і вступу до Євросоюзу.

Ще два мільйони канадських доларів ($1,5 мільйони доларів) призначені на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).