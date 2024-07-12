Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.
12 липня 2024, 8:37
Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Що у нього входить
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги для України. Це буде восьмий пакет, який я санкціонував відтоді, як було підписано закон про національну безпеку», — зазначив Байден.
Орієнтовна вартість нового пакету допомоги становить $225 млн.
Що входить до пакета допомоги
- одна батарея Patriot;
- боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- обладнання та ракети типу TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- боєприпаси для підриву;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо
Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
одна батарея патріот
ну дякую що не 1/2