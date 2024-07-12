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12 липня 2024, 8:37

Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Що у нього входить

Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги.
Фото: facebook.com/POTUS

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«Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги для України. Це буде восьмий пакет, який я санкціонував відтоді, як було підписано закон про національну безпеку», — зазначив Байден.

Орієнтовна вартість нового пакету допомоги становить $225 млн.

Що входить до пакета допомоги

  • одна батарея Patriot;
  • боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • обладнання та ракети типу TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для підриву;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
12 липня 2024, 10:54
#
Дід вже зовсім слабий

одна батарея патріот
ну дякую що не 1/2
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