Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Що у нього входить

Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги для України. Це буде восьмий пакет, який я санкціонував відтоді, як було підписано закон про національну безпеку», — зазначив Байден.

Орієнтовна вартість нового пакету допомоги становить $225 млн.

Що входить до пакета допомоги

одна батарея Patriot;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

обладнання та ракети типу TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів