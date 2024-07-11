Литва виділила 1 млн євро на відновлення Охматдиту та інших медзакладів по яких рф завдала ударів

Литва виділила 1 млн євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит» та інших медичних закладів, по яких росія завдала ударів. Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте.

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Відновлення «Охматдиту»

«Уряд щойно виділив 1 млн євро на підтримку відновлення дитячої лікарні Охматдит у Києві та інших медичних закладів, жорстоко та навмисно обстріляних росією», — написала вона.

За словами Шимоніте, єдиним способом зупинити терористичну державу є посилення підтримки української перемоги.

Нагадаємо

Українці за 41 годину зібрали 300 мільйонів гривень для дитячої лікарні «Охматдит», корпуси якої постраждали внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Як писав «Мінфін», Володимир Зеленський заявив, що на відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» у Києві після російського ракетного обстрілу буде виділено ще 300 млн грн.

Напередодні уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні «Охматдит».