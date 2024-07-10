Українці за 41 годину зібрали 300 млн грн для «Охматдиту»

Українці за 41 годину зібрали 300 мільйонів гривень для дитячої лікарні «Охматдит», корпуси якої постраждали внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

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Банка для «Охматдиту»

«300 мільйонів!!! 320 000 Українців з 55 країн долучилися! 41 година! Це було легендарно! Банку розбито. Усім дякуємо!», — повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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Нагадаємо

Збір, початковою метою якого було накопичити 100 мільйонів гривень, був відкритий платформою United24 та monobank за кілька годин після атаки рф, але згодом цільова сума була кілька разів збільшена.

Як писав «Мінфін», Володимир Зеленський заявив, що на відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» у Києві після російського ракетного обстрілу буде виділено ще 300 млн грн.

Напередодні уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні «Охматдит».