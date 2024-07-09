Кабінет міністрів ухвалив рішення розпочати роботи з відновлення будівлі «Охматдиту» після обстрілу Києва 8 липня вже найближчим часом. На це виділять 100 млн гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Держава відбудує «Охматдит»: роботи вже розпочинаються
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Відбудова «Охматдиту»
«Держава повністю відбудує «Охматдит». Починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим», — розповів він.
За його словами, на роботи спрямують кошти з резервного фонду держбюджету — 100 млн грн підуть на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».
«Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини», — додав глава уряду.
Нагадаємо
8 липня під час масованого обстрілу країною терористкою міста Києва під удар потрапила дитяча лікарня «Охматдит». На цей час завершені аварійно-рятувальні роботи на території медичного закладу.
Коментарі - 2
але кого там цікавить логіка і наслідки? головне вчергове відмити бабла на «Великому Відбудівництві»!