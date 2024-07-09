Держава відбудує «Охматдит»: роботи вже розпочинаються

«Держава повністю відбудує «Охматдит». Починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим», — розповів він.

За його словами, на роботи спрямують кошти з резервного фонду держбюджету — 100 млн грн підуть на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».

«Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини», — додав глава уряду.

Нагадаємо

8 липня під час масованого обстрілу країною терористкою міста Києва під удар потрапила дитяча лікарня «Охматдит». На цей час завершені аварійно-рятувальні роботи на території медичного закладу.