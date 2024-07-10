Зеленський: «Охматдит» ми відновимо. Виділяють ще 300 мільйонів гривень

На відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» у Києві після російського ракетного обстрілу буде виділено ще 300 млн грн. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Інтерфакс-Україна.

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Відновлення лікарні

«Охматдит» ми відновимо. З Кабміном я на зв'язку. Є перше рішення — 100 млн грн на підтримку «Охматдиту». Буде ще 300 млн грн", — сказав Зеленський.

Він також анонсував інші рішення для Києва, міст Дніпровщини та Донеччини.

«Усіх обов'язково ми підтримаємо. Усім дітям, усім сім'ям — усім, хто постраждав, допоможемо», — заявив президент.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні «Охматдит».

Водночас звичайні українці та український бізнес вже зібрали через фандрейзингову платформу United24 понад 280 млн грн для дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Він уточнив, що до збору коштів долучилися 250 тисяч благодійників, зібрати необхідну суму вдалося менш ніж за добу.