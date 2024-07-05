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5 липня 2024, 10:45

НБУ розглядає збільшення терміну повернення валюти для аграріїв

Нацбанк вивчає клопотання уряду про збільшення терміну обов'язкового повернення валютного виторгу для агровиробників з 90 до 120 днів. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Укрінформ.

Нацбанк вивчає клопотання уряду про збільшення терміну обов'язкового повернення валютного виторгу для агровиробників з 90 до 120 днів.

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Про що сказав Пишний

«Ми розглядаємо зараз відповідне клопотання уряду про збільшення термінів повернення валютної виручки з 90 до 120 днів. І мені видається, що ми наближаємося до загальноприйнятної позиції», — сказав він.

За його словами, Нацбанк зацікавлений у тому, щоб експортна експансія все ж реалізовувалась максимально ефективно, але водночас нагадує, що експортний виторг — це головне джерело наповнення золотовалютних резервів.

«За потребами аграріїв ми також бачимо проблему зростання обсягів неповернення експортної виручки, тому так прискіпливо підходимо до цього питання. Наш сьогоднішній діалог із галузевими асоціаціями, Міністерством економіки є дуже корисним для пошуку саме тієї моделі, яка дозволяє водночас врахувати інтереси галузі та не підважити надходження експортної валютної виручки. Відбувається ефективна комунікаційна робота, і я налаштований оптимістично», — зауважив Пишний.

Передісторія

  • У лютому НБУ повідомляв, що обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі.
  • У травні Нацбанк заявляв, що планує посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну, після запровадження великого пакета валютної лібералізації.
Джерело: Мінфін
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