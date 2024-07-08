Гривня історично впала у парі з євро, «Українська біржа» припинила роботу: головне за понеділок
Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок, 9 липня. Гривня вперше впала нижче позначки 44,0781 грн у парі з євро. Про це свідчать дані НБУ. Це новий історичний мінімум для української валюти.
«Українська біржа» зупинила роботу через анулювання ліцензій
«Українська біржа» з 8 липня припинила роботу внаслідок анулювання ліцензій.
МВФ планує знизити комісії для великих країн-позичальників, включно з Україною
У МВФ обговорюється перегляд розміру додаткових комісій та штрафів, які стягуються з найбільших країн-позичальників, включно з Україною, Аргентиною та Єгиптом.
Прогноз курсу долара та євро на 8−12 липня: 4 загрози для гривні, та чи впорається з ними НБУ
За рахунок збігу низки чинників цей тиждень на валютному ринку України мине напружено та з певними загрозами для курсу нацвалюти. Усі проблеми доведеться оперативно гасити Нацбанку, щоби уникнути додаткового тиску на курс.
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