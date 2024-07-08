Гривня історично впала у парі з євро, «Українська біржа» припинила роботу: головне за понеділок

Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок, 9 липня. Гривня вперше впала нижче позначки 44,0781 грн у парі з євро. Про це свідчать дані НБУ. Це новий історичний мінімум для української валюти.

«Українська біржа» зупинила роботу через анулювання ліцензій

«Українська біржа» з 8 липня припинила роботу внаслідок анулювання ліцензій.

МВФ планує знизити комісії для великих країн-позичальників, включно з Україною

У МВФ обговорюється перегляд розміру додаткових комісій та штрафів, які стягуються з найбільших країн-позичальників, включно з Україною, Аргентиною та Єгиптом.

Прогноз курсу долара та євро на 8−12 липня: 4 загрози для гривні, та чи впорається з ними НБУ