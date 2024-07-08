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8 липня 2024, 20:00

Гривня історично впала у парі з євро, «Українська біржа» припинила роботу: головне за понеділок

Євро вперше зросло до 44 грн в офіційному курсі

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
8 липня 2024, 21:59
#
«Українська біржа» — звучить:))))
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