Євро вперше зросло до 44 грн в офіційному курсі

Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок, 9 липня. Гривня вперше впала нижче позначки 44 грн у парі з євро . Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс гривні до долара на вівторок, 9 липня, встановлено на рівні 40,7000 грн/$, порівняно із 40,5420 грн/$ у понеділок. 4 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,7599 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 22 копійки — до 44,0781 грн за євро. Це новий історичний мінімум.

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