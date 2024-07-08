Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок, 9 липня. Гривня вперше впала нижче позначки 44 грн у парі з євро. Про це свідчать дані НБУ.
8 липня 2024, 16:01
Євро вперше зросло до 44 грн в офіційному курсі
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Офіційний курс гривні до долара на вівторок, 9 липня, встановлено на рівні 40,7000 грн/$, порівняно із 40,5420 грн/$ у понеділок. 4 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,7599 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 22 копійки — до 44,0781 грн за євро. Це новий історичний мінімум.
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Джерело: Мінфін
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