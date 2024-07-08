Один з лідерів морських перевезень MSC (Mediterranean Shipping Co.) прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року. Про це свідчать дані Marine Traffic.
8 липня 2024, 17:47
В Одесу вперше з початку війни прибуло судно MSC
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Судно Levante F під прапором Панами прибуло до «Контейнерного термінала Одеса» компанії HHLA о 13:33 за Києвом із грузинського порту Поті.
Це перший контейнеровоз від світового лідера — лінії MSC, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу росії.
Нагадаємо, що у квітні Україна вийшла на довоєнний рівень експорту.
До теми: Україна експортувала вже 50 млн тонн через морський коридор
Джерело: Мінфін
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