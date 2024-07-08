В Одесу вперше з початку війни прибуло судно MSC

Один з лідерів морських перевезень MSC (Mediterranean Shipping Co.) прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року. Про це свідчать дані Marine Traffic.

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Судно Levante F під прапором Панами прибуло до «Контейнерного термінала Одеса» компанії HHLA о 13:33 за Києвом із грузинського порту Поті.

Це перший контейнеровоз від світового лідера — лінії MSC, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу росії.

Нагадаємо, що у квітні Україна вийшла на довоєнний рівень експорту.

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