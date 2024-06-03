Україна експортувала вже 50 млн тонн через морський коридор

Українським морським коридором за 9 місяців експортовано 50 мільйонів тонн вантажів. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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«Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об'єм вантажів попри постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна вийшла на довоєнний рівень експорту. У квітні країна побила новий рекорд експорту товарів з України — 13,1 млн тонн українських вантажів. У грошовому вимірі — на $3,3 млрд.