Сума криптовалюти, вкраденої внаслідок хакерських атак по всьому світу, зросла до $1,38 млрд у першій половині 2024 року з $657 млн за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє агентство Reuters.
6 липня 2024, 11:03
У першій половині 2024 року хакери вкрали криптовалюти на $1,38 млрд
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Чому зросла сума
Сума зросла через загальне подорожчання криптовалют й організації більш масштабних кібератак. Середній розмір крадіжок був у півтора раза більшим, ніж роком раніше.
Висока ціна криптовалют мотивує хакерів на атаки, наголошується у звіті.
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Однією з найбільших втрат криптовалют цього року стала крадіжка біткоїнів на суму близько $308 млн з японської криптовалютної біржі DMM Bitcoin. Компанія назвала це «несанкціонованим витоком».
Нагадаємо
У 2023 році хакери вкрали криптовалюти на близько $2 млрд.
Джерело: Мінфін
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