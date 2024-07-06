У першій половині 2024 року хакери вкрали криптовалюти на $1,38 млрд

Сума криптовалюти, вкраденої внаслідок хакерських атак по всьому світу, зросла до $1,38 млрд у першій половині 2024 року з $657 млн за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Чому зросла сума

Сума зросла через загальне подорожчання криптовалют й організації більш масштабних кібератак. Середній розмір крадіжок був у півтора раза більшим, ніж роком раніше.

Висока ціна криптовалют мотивує хакерів на атаки, наголошується у звіті.

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Однією з найбільших втрат криптовалют цього року стала крадіжка біткоїнів на суму близько $308 млн з японської криптовалютної біржі DMM Bitcoin. Компанія назвала це «несанкціонованим витоком».

Нагадаємо

У 2023 році хакери вкрали криптовалюти на близько $2 млрд.