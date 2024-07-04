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4 липня 2024, 20:01

Головне за четвер: Обмеження для переказу з картки на картку та підвищення акцизів на пальне

Нацбанк введе обмеження для переказу з картки на картку. Проводяться обговорення

Національний банк введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт № 11256−2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

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У світі працює майже 90 тис. кредитних спілок, членами яких є понад 390 млн осіб. В Україні ж вони наразі не надто популярні, а їхня загальна частка в активах фінансового сектору становить близько 0,1%. Чи можуть вони бути цікавими для інвесторів та скільки дозволяють заробляти, розбирався «Мінфін».

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У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Чи правда, що Україна має місяць до дефолту?
  • Чому уряду вигідні розмови про дефолт?
  • Прогноз курсу валют на липень;
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 4 липня до 10 липня.

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Комісії за зняття готівки та карткові перекази: на чому зароблятимуть банки

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Джерело: Мінфін
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