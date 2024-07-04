Головне за четвер: Обмеження для переказу з картки на картку та підвищення акцизів на пальне

Національний банк введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

Комітет Ради схвалив до другого читання підвищення акцизів на пальне

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт № 11256−2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Скільки платять за депозитами кредитні спілки та чи вигідно відкривати у них рахунки

У світі працює майже 90 тис. кредитних спілок, членами яких є понад 390 млн осіб. В Україні ж вони наразі не надто популярні, а їхня загальна частка в активах фінансового сектору становить близько 0,1%. Чи можуть вони бути цікавими для інвесторів та скільки дозволяють заробляти, розбирався «Мінфін».

Чи правда, що Україна має місяць до дефолту? Прогноз курсу валют на липень (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Чи правда, що Україна має місяць до дефолту?

Чому уряду вигідні розмови про дефолт?

Прогноз курсу валют на липень;

Прогноз курсу долара та євро на період з 4 липня до 10 липня.

На «Мінфіні» з'явився калькулятор потужності зарядних станцій

На сайті «Мінфін» в розділі «Індекси» з'явився калькулятор потужності зарядних станцій за допомогою якого можна розрахувати орієнтовну потужність зарядної станції або генератора для електроживлення домашніх пристроїв.

Комісії за зняття готівки та карткові перекази: на чому зароблятимуть банки

За 1 квартал 2024 року чистий прибуток (після сплати податків) платоспроможних українських банків склав 40,518 млрд грн. Вже за січень-травень він зріс у 1,68 раза — до 67,968 млрд грн. Це на 26,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Даних за червень Нацбанк ще не опублікував, але вже зрозуміло, що динаміка збережеться.