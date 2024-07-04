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4 липня 2024, 17:52

Комітет Ради схвалив до другого читання підвищення акцизів на пальне

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт № 11256−2, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Про це повідомляє заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт № 11256−2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.
Фото: freepik.com

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«По факту залишили версію, яка була в уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», — зазначив він.

Железняк також оприлюднив графік збільшення акцизу відповідно до проєкту закону.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає щорічне підвищення акцизів на пальне з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

З січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня:

  • на бензини — 359 євро за 1000 л;
  • на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 л;
  • на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
4 липня 2024, 17:57
#
Жмуть населення як можуть)
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
4 липня 2024, 18:23
#
Уровень жизни дошел до Европейского в Украине, а налоги зашарашили уже сейчас.Бизнес нужно стимулировать и грамотно администрировать. Гранты направлять в реальный сектор экономики. Запустить производство компонентов которые используются для сборки Дронов,которые идут из Китая. Покупать станки дорогостоящие за гранты и маштабирать Железняк — Мурзилка😳👀😮
+
0
Mini Mi
Mini Mi
4 липня 2024, 18:34
#
Поборы европейские, зарплаты советские. Все правильно, так и надо.
+
+15
irakez
irakez
4 липня 2024, 18:56
#
Тема акцизу на газ не розкрита. Чому він буде в 5 разів більше ніж в ЄС?
+
0
Ranet
Ranet
4 липня 2024, 19:05
#
Добро пожаловать в клуб богатых стран.
+
0
Gres
Gres
4 липня 2024, 19:06
#
Рада проголосувала в 1му читанні за альтернативний проект закону з адекватним акцизом на газ, комітет знов підсовує на друге читання драконівську ставку! Це як взагалі?!
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