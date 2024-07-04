Комітет Ради схвалив до другого читання підвищення акцизів на пальне

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт № 11256−2, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Про це повідомляє заступник голови комітету Ярослав Железняк.

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«По факту залишили версію, яка була в уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», — зазначив він.

Железняк також оприлюднив графік збільшення акцизу відповідно до проєкту закону.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає щорічне підвищення акцизів на пальне з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

З січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня:

на бензини — 359 євро за 1000 л;

на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 л;

на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.