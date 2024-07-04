На «Мінфіні» з'явився калькулятор потужності зарядних станцій

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як користуватися калькулятором

Для розрахунку потрібно вибрати прилади та пристрої, які планується підключати до системи резервного живлення.

Для кожного пристрою потрібно вказати його потужність (у ватах) та час використання.

Калькулятор розрахує загальне споживання енергії (Вт·годину), робочу потужність (Вт) та пускову потужність (Вт) для обраних приладів.

Як розраховували потужність

У розрахунках ми орієнтувалися на приблизні значення потужності для різних приладів та пристроїв. Їхню потужність ми оцінили таким чином:

Комунікації Смартфон — 10 Вт Wi-Fi роутер — 8 Вт Оптичний конвертер — 5 Вт Starlink — 50 Вт

Комп'ютерна техніка Ноутбук — 60 Вт Планшет — 15 Вт Комп'ютер — 300 Вт Монітор — 50 Вт Принтер — 100 Вт 3D принтер — 150 Вт

Кухонна техніка Холодильник — 150 Вт Електрочайник — 1,2 КВт Мікрохвильова піч — 800 Вт Електроплита — 1,0 КВт Електродухівка — 1,5 КВт Кавомашина — 800 Вт Посудомийка — 1,8 КВт Тостер — 1,0 КВт Соковичавниця — 200 Вт Мультиварка — 1,0 КВт

Побутова техніка Фен — 1,2 КВт Праска — 1,2 КВт Пральна машина — 1,5 КВт Пилосос — 1,2 КВт Стайлер — 100 Вт Відпарювач — 1,5 КВт

Освітлення LED лампа — 10 Вт Лампа розжарення — 60 Вт

Вентиляція та обігрів Вентилятор — 50 Вт Кондиціонер — 750 Вт Бойлер — 2,0 КВт Газовий котел — 60 Вт Обігрівач — 1,5 КВт Тепловентилятор — 1,0 КВт

Медіа та розваги Телевізор — 100 Вт Музичний центр — 200 Вт PlayStation/Xbox — 150 Вт Колонка — 20 Вт

Інструменти та інше Дриль — 600 Вт Паяльник — 60 Вт Інше — 100 Вт



Для правильного розрахунку уточнюйте значення потужності пристроїв за їх паспортними даними, де вказано — скільки ват/кіловат споживає ваш пристрій.