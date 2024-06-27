У Міноборони розповіли, чому проти продовження термінів оновлення даних військовозобов'язаних

Міністерство оборони виступає проти продовження терміну для оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів. У відомстві вважають, що 60 днів вистачить для цієї процедури. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що Міноборони не підтримує законопроєкт і не вважає доцільним подовження терміну оновлення від 60 до 150 днів для оновлення даних.

«Наразі існують можливості оновити даних в ТЦК, ЦНАПпах, в також в «Резерв+», де це можна зробити за лічені хвилини, цей застосунок працює. Тому всі військовозобов'язані, призовники і резервісти можуть зробити це за лічені хвилини.

Відповідно ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін, бо зараз потрібно якомога швидше оновити облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні, щоб захищати батьківщину", — зазначив Лазуткін.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів.

18 травня Міноборони запустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.

З 18 червня у «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000).